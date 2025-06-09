Політика Німеччина готується до ймовірно вторгнення рашистів - кількість сучасних бункерів та укриттів терміново збільшується

2025-06-09 14:39

Німеччина посилює цивільну оборону і збільшує кількість бункерів через ймовірну загрозу війни проти рашистів. Про це повідомляє The Guardian.

Німеччина готується до ймовірної широкомасштабної агресії з боку росії протягом найближчих чотирьох років і планує термінове розширення мережі бомбосховищ та укриттів, підтвердив глава Федерального управління цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах Ральф Тізлер.

За його словами, держава наразі "недостатньо готова до війни", позаяк раніше панувала думка, що готуватись до бойових дій у Німеччині не потрібно. Однак повномасштабне вторгнення рф в Україну змінило це уявлення.

Нині у ФРН розробляють план, котрий мають намір презентувати влітку. Він передбачає перетворення тунелів, підземних паркінгів, станцій метро та підвалів громадських будівель на укриття для щонайменше 1 мільйона осіб. За оцінками Тізлера, на це знадобиться щонайменше 10 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років і 30 мільярдів - упродовж десятиліття.

Зараз у Німеччині нараховується близько 2000 укриттів, із яких лише 580 - в робочому стані. Вони можуть вмістити до 480 тисяч осіб - лише пів відсотка населення. Для порівняння, у Фінляндії є 50 тисяч захисних приміщень - для 85% населення.

Окрім укриттів, влада планує оновити систему оповіщення та посилити її захист від хакерських атак. Також Тізлер закликав уряд профінансувати створення служби цивільного захисту (добровільної або обов’язкової) та звернувся до громадян із закликом робити запаси продуктів і води принаймні на 72 години - або, якщо можливо, на 10 днів.