ВОЙНА В Украине Австрия поддержала совместные закупки ЕС боеприпасов для поддержки Украины

2023-03-10 10:27

Австрия поддерживает совместные закупки Европейского Союза боеприпасов у европейских производителей для поддержки Украины и пополнения собственных запасов. Об этом заявила федеральный министр обороны Австрии Клаудиа Таннер на встрече с журналистами перед началом неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС в Стокгольме.

"Думаю, что совместные закупки для нас важны. И самое главное то, чтобы создать в Европе также соответствующие способности для этого. И речь идет не только о поддержке Украины, но и о собственных нуждах", - объяснила она.

Чиновница добавила, что ЕС должен обеспечить самодостаточность в обеспечении боеприпасами.

Официальная Вена уже не раз отмечала, что закрепленный в конституции нейтральный статус не позволяет Австрии поставлять оружие Украине, но страна не препятствует вооруженной поддержке Украины на уровне ЕС и транзиту между странами НАТО.