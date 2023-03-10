ВОЙНА В Украине Австрия поддержала совместные закупки ЕС боеприпасов для поддержки Украины

2023-03-10 10:27

Австрия поддерживает совместные закупки Европейского Союза боеприпасов у европейских производителей для поддержки Украины и пополнения собственных запасов. Об этом заявила федеральный министр обороны Австрии Клаудиа Таннер на встрече с журналистами перед началом неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС в Стокгольме.

"Думаю, что совместные закупки для нас важны. И самое главное то, чтобы создать в Европе также соответствующие способности для этого. И речь идет не только о поддержке Украины, но и о собственных нуждах", - объяснила она.

Чиновница добавила, что ЕС должен обеспечить самодостаточность в обеспечении боеприпасами.

Официальная Вена уже не раз отмечала, что закрепленный в конституции нейтральный статус не позволяет Австрии поставлять оружие Украине, но страна не препятствует вооруженной поддержке Украины на уровне ЕС и транзиту между странами НАТО.

subscriber subscriber

Еще по теме

Официальный Киев предложил Германии создать европейский танковый альянс

2022-10-18 08:26

Пентагон оперативно разрабатывает программу военной поддержки армии Украины

2019-07-19 10:12

Вашингтон готовит жесткий ответ Путину на военную поддержку диктатора Мадуро

2019-04-04 14:46

Почему Меркель запретила поставлять Украине оружие и боеприпасы

2015-02-03 14:23

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Срочную службу в армии после войны могут заменить обязательными курсами спецподготовки

2023-03-10 11:34

Австрия поддержала совместные закупки ЕС боеприпасов для поддержки Украины

2023-03-10 10:27

В боях за Бахмут враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своей армии

2023-03-10 09:31

СБУ заблокировала десятки телеграмм-каналов, сообщавших о местах вручения повесток

2023-03-10 08:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Срочную службу в армии после войны могут заменить обязательными курсами спецподготовки 2023-03-10 11:34
Австрия поддержала совместные закупки ЕС боеприпасов для поддержки Украины 2023-03-10 10:27
В боях за Бахмут враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своей армии 2023-03-10 09:31
СБУ заблокировала десятки телеграмм-каналов, сообщавших о местах вручения повесток 2023-03-10 08:26