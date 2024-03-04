ВОЙНА В Украине Финляндия настаивает на значительном усилении военной поддержки Украины со стороны ЕС

2024-03-04 15:39

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал Запад усилить военную поддержку Украины. Он подчеркнул, что Европа не осознает серьезности войны сквозь призму истории и до сих пор не предоставила Украине достаточной поддержки. Об этом он заявил в эфире, сообщает Yle.

"Деньги на поддержку вооружений в Украине должны быть найдены немедленно", - заявил Хяккянен.

Глава Минобороны указал на проблемы со снарядами, с которыми столкнулась Европа и отметил важность увеличения собственного производства вооружений в странах ЕС.

"Определенные успехи в этом уже есть. Европейские страны смогли увеличить собственное производство и близки к достижению цели", - подчеркнул Хяккянен.

Он напомнил, что цель ЕС - миллион артиллерийских снарядов, которые Запад пообещал передать Украине в ближайшее время.

По оценкам, к концу этого года в странах ЕС будет произведено около 1,3 миллиона гранат, а в 2025 году ожидается дальнейший рост производства.

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