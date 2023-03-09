В Киеве прогремели взрывы, предварительно есть попадания

В Киеве во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы, предварительно сообщают о попадании и пожар на Выдубичах.
Источник: Киевский городской голова Виталий Кличко
Детали: В Киеве на утро 9 марта прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
По предварительной информации, есть попадание баллистической ракеты.
По словам очевидцев, есть прилет на Выдубичах.
На месте попадания наблюдается сильная задымленность из-за пожара.
Россияне запустили ракеты с баллистической траекторией полета из Курской области.
Обновлено: В 6:25 Кличко сообщил о "взрывах в Голосеевском районе столицы".
"Все службы следуют на место. Подробнее - позже", - добавил мэр.