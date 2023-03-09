ВОЙНА В Украине В Киеве прогремели взрывы, предварительно есть попадания

2023-03-09 07:12

В Киеве во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы, предварительно сообщают о попадании и пожар на Выдубичах.

Источник: Киевский городской голова Виталий Кличко

Детали: В Киеве на утро 9 марта прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

По предварительной информации, есть попадание баллистической ракеты.

По словам очевидцев, есть прилет на Выдубичах.

На месте попадания наблюдается сильная задымленность из-за пожара.

Россияне запустили ракеты с баллистической траекторией полета из Курской области.

Обновлено: В 6:25 Кличко сообщил о "взрывах в Голосеевском районе столицы".

"Все службы следуют на место. Подробнее - позже", - добавил мэр.