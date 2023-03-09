ВОЙНА В Украине В Киеве уже отменены введенные из-за ракетной атаки экстренные отключения света

2023-03-09 12:30

В Киеве отменены экстренные отключения света, применявшиеся после ночной атаки рашистов на город. Об этом сообщает пресс-служба КГВА.

"Киев: Отменены экстренные отключения света. Однако из-за перегрузки одной из линий экстренные отключения еще действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 9 марта во всей стране была длительная воздушная тревога. Враг, в частности, атаковал столицу, поэтому в Киеве применили экстренные отключения света.