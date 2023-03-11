ВОЙНА В Украине Финляндия допустила передачу Украине своих истребителей

2023-03-11 09:05



Марин подчеркнула, что обсуждение вопроса об истребителях находится на очень ранней стадии.

Премьер Финляндии Санна Марин допустила начало переговоров по передаче Украине старых истребителей, пишет Yle.

По ее словам, Финляндия находится в интересном положении, поскольку приняла решение о приобретении новых истребителей.

"Да, я думаю, мы можем обсудить и "Хорнеты", можно ли будет передать их Украине и какая подготовка потребуется, - сказала Марин.

Марин подчеркнула, что обсуждение вопроса об истребителях находится на очень ранней стадии и необходимо широкое международное сотрудничество.

Согласно открытым данным, у Финляндии 55 истребителей F/A-18 Hornet и около двадцати тренировочных моделей, есть также более старые тренировочные модели британских Hawk.

Финляндия заказала у США 64 истребителей F-35, их должны поставить до 2026 года.

Истребители для Украины – что известно

Передача Украине новых западных истребителей не разблокирована. Запад вместе со США считает, что этот вид вооружения пока не может удовлетворить нужды ВСУ, вместе с тем сосредотачиваясь на производстве и поставках большего количества боеприпасов и тяжелой техники.

Однако в Британии подчеркнули, что истребители могут быть поставлены Украине в "долгострочной перспективе", с чем связано начало тренировок и тестирований украинских пилотов на натовских самолетах.

Страны Запада также допускают передачу Украине из своих запасов советских и модернизированных МиГ-29. Например, "за" такие поставки уже высказалась Польша.