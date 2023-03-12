ВОЙНА В Украине Снег и сильные порывы ветра. Водителей Киева предупредили об ухудшении погоды

2023-03-12 10:44

 

Утром в воскресенье, 12 марта, в Киеве наблюдается снег с сильными порывами ветра. Они достигают 15-20 м/с.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

"Уважаемые участники дорожного движения, будьте особенно внимательны, ведь на улице снег, сопровождающий сильные порывы ветра. По прогнозам синоптиков, скорость ветра будет достигать 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят водителей быть внимательными за рулем, а пешеходов - внимательно переходить дорогу в установленных местах и использовать световозвращающие элементы.

"Нужна помощь - звоните на линию 102", - посоветовали правоохранители.

Как сообщалось, в Черном море сегодня, 12 марта, наблюдается шторм. Жители Одессы и области предупредили о минной опасности.

Напомним, погода в Украине сегодня, 12 марта, ухудшится. Ночью будет шквальный ветер, ожидается дождь, местами с мокрым снегом.

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