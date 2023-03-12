ВОЙНА В Украине "Kraken" заявил об уничтожении еще двух башен наблюдения в роССии

2023-03-12 15:07

 

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны "Kraken" заявило об уничтожении еще двух башен наблюдения в России – в Брянской и Курской областях.

Источник: "Kraken" в Telegram

Дословно: "Минус две башни наблюдения на России.

Силами противотанковой группы спецподразделения "Kraken" уничтожены две автономные башни наблюдения "Муром" в Брянской и Курской области".

Детали: Как видно из видео, одна башня была расположена в селе Крупец Курской области, другая - в селе Троебортное Брянской области.

В спецподразделении объяснили, что башня наблюдения "Муром" обеспечивает круглосуточное наблюдение в глубину территории Украины на расстояние до 15 км, реагирует на любое движение на украинской территории, корректирует вражескую артиллерию, выполняет сопровождение вражеских ДРГ, блокирует деятельность Сил обороны Украины.

Что предшествовало: 5 марта "Kraken" заявил, что с помощью дрона-камикадзе уничтожил автономную башню наблюдения "Гренадер" в Брянской области России.

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