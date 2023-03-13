ВОЙНА В Украине В Киеве и нескольких областях аварийные отключения света – Укрэнерго

2023-03-13 16:02

 

В понедельник, 13 марта, из-за перегрузки оборудования действуют аварийные отключения в некоторых районах Киева и Киевской области. В Житомирской и Харьковской областях при росте потребления в пиковые часы также возможно применение графиков почасовых отключений, информирует Укрэнерго.

В Житомирской и Харьковской областях продолжается работа по устранению последствий ракетных обстрелов 9 марта.

В Николаевской области завершено подключение всех потребителей, оставшихся без энергоснабжения в результате боевых действий.

Также продолжается подключение потребителей, обесточенных из-за погодных условий (порывистый ветер) в Житомирской и Сумской областях.

В других регионах ограничение энергопотребления не применялось, лимиты не предоставлялись.

"Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей", – заверили в Укрэнерго.

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