ВОЙНА В Украине Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем добровольца

2023-03-14 14:32

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 14 марта поздравил украинцев с Днем добровольца, отметив, что сегодня страна сплотилась, как никогда.

"Преданность. Решительность. И искреннее стремление защищать Родину. Каждый день. Каждую секунду. Украинцы демонстрируют всему миру, что значит - быть добровольцем.

Прежде всего, в героических боях на передовой. В круглосуточной волонтерской работе. Помощью в тылу. По зову сердца, ради победы", - подчеркнул он.

По словам Залужного, враг хочет сломить Украину, но нация добровольцев - непобедима.

"Сегодня все мы, как никогда, сплоченные и боремся за свою независимость", - добавил главнокомандующий.