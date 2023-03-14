ВОЙНА В Украине Спецтрибунал для роССии поддержали уже 32 государства - МИД

2023-03-14 16:05

В коалицию по созданию спецтрибунала для России присоединилось уже 32 государства.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, еще две страны присоединились к коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

"Сейчас 32 государства сейчас работают вместе для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства РФ. Путин и его приспешники предстанут перед судом", - подчеркнул Кулеба.

Спецтрибунал для РФ: последние новости

19 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию по созданию трибунала для высшего руководства России, в частности для Владимира Путина, за преступления и агрессию против украинцев.

26 января Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию, которая призывает к созданию специального трибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России и Беларуси за совершение преступления агрессии против Украины. Местом проведения трибунала предлагается Гаага.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-членов Европейского Союза поддержать трибунал против Российской Федерации и компенсационный механизм за нанесенный ею ущерб.