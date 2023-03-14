ВОЙНА В Украине В Мелитополе все госпредприятия захвачены, как и сбор черешни - мэр

2023-03-14 20:35

Все государственные предприятия во временно занятом оккупантами Мелитополе в Запорожской области захвачены россиянами, в частности "Опытное хозяйство Мелитопольское Мелитопольской опытной станции садоводства им. М.Ф. Сидоренко института садоводства НААН Украины". Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров во время брифинга.

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«Что касается государственных предприятий на территории временно оккупированного Мелитополя, то все они захвачены врагом. Что касается конкретно (Мелитопольской опытной станции садоводства – ред.), то еще с первого месяца оккупации приехали бизнесмены, которые были под руководством федеральной службы безопасности, которые сказали, что теперь они будут обладателями этого предприятия и будут полностью организовывать сбор черешни и работу данного предприятия. Так оно и происходит. Маленькая часть коллектива сколлаборировала, и сегодня таким образом предприятие и существует», - рассказал Федоров.

По его словам, россияне в очередной раз готовятся пытаться собирать мелитопольскую черешню.

«Но надеюсь, что в этом году не он ее будет собирать…» - сказал Федоров.

«Что касается других аграрных предприятий, то те, которые были большими и крепкими, то в рамках 2-3 месяцев туда заехали конкретные бизнесмены из рф, которые работали под прикрытием, в основном это фсб, и на сегодня именно они контролировали вывоз продукции, урожая с этих предприятий. Именно поэтому сегодня нет тотального засеивания наших территорий, потому что у них стояла задача не выращивать что-то на нашей территории, а просто воровать урожай»,- сказал Федоров.

Дополнение

Оккупанты на Мелитопольщине продолжают терроризировать жителей и подвергать их опасности.