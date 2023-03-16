Європейське командування США (EUCOM) опублікувало розсекречене відео інциденту з російським Су-27 та американським БПЛА MQ-9 Reaper над Чорним морем.
"14 березня 2023 року два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне і непрофесійне перехоплення безпілотного апарата розвідки, спостереження та рекогносцирування MQ-9 ВПС США, що перебував у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем", - зазначили в EUCOM.
На відео видно, як Су-27 скидає паливо на безпілотник, після чого зображення переривається.