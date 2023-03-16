Фото-видео видео США обнародовали видео нападения российских самолетов на беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем

2023-03-16 14:29

Європейське командування США (EUCOM) опублікувало розсекречене відео інциденту з російським Су-27 та американським БПЛА MQ-9 Reaper над Чорним морем.

 "14 березня 2023 року два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне і непрофесійне перехоплення безпілотного апарата розвідки, спостереження та рекогносцирування MQ-9 ВПС США, що перебував у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем", - зазначили в EUCOM.

На відео видно, як Су-27 скидає паливо на безпілотник, після чого зображення переривається.

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