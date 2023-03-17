Канцлер Германии Олаф Шольц призвал ЕС оперативно обеспечивать Украину боеприпасами

Канцлер Германии Олаф Шольц ожидает от саммита ЕС, который состоится на следующей неделе, дальнейших шагов по поставкам Украине боеприпасов для войны против россии. Об этом глава немецкого правительства заявил в Бундестаге, - передает Bild.
"Особенно важно быстро обеспечить Украину необходимыми боеприпасами", - отметил он.
Канцлер также подчеркнул, что ожидает соответствующего решения на саммите ЕС на следующей неделе.
Он добавил, что Германия готова "открыть свои проекты закупок для других государств-членов".
По его словам, Берлин продолжит поддерживать украинское государство "политически, финансово, гуманитарно и оружием... столько, сколько будет необходимо".