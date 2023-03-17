ВОЙНА В Украине Канцлер Германии Олаф Шольц призвал ЕС оперативно обеспечивать Украину боеприпасами

2023-03-17 10:27

Канцлер Германии Олаф Шольц ожидает от саммита ЕС, который состоится на следующей неделе, дальнейших шагов по поставкам Украине боеприпасов для войны против россии. Об этом глава немецкого правительства заявил в Бундестаге, - передает Bild.

"Особенно важно быстро обеспечить Украину необходимыми боеприпасами", - отметил он.

Канцлер также подчеркнул, что ожидает соответствующего решения на саммите ЕС на следующей неделе.

Он добавил, что Германия готова "открыть свои проекты закупок для других государств-членов".

По его словам, Берлин продолжит поддерживать украинское государство "политически, финансово, гуманитарно и оружием... столько, сколько будет необходимо".