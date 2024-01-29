Политика Джо Байден и Олаф Шольц встретятся, чтобы обсудить военную помощь Украине

2024-01-29 14:31

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц встретятся 9 февраля, чтобы обсудить помощь Украине. Эту информацию подтвердила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Оба лидера подтвердят свою решительную поддержку Украины в защите своей земли и своего народа от агрессивной войны путинской роССии", – говорится в сообщении.

Также лидеры государств подготовят план действий по предотвращению региональной эскалации на Ближнем Востоке и увеличению помощи и защиты гражданских в секторе Газа.

Кроме того, Байден и Шольц скоординируют свои действия в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится с 9 по 11 июля.

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