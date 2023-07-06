ВОЙНА В Украине "Армия Украины продвигается очень четко и хорошо организованно", - Олаф Шольц

2023-07-06 08:26

ВСУ демонстрируют четкие и организованные действия в войне с российскими оккупантами. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции с премьер-министром Румынии в Берлине, сообщает CNN.

"ВСУ продвигаются очень четко и хорошо организованно", - заявил



Он добавил, что никогда не ожидал быстрых перемен на фронте с каждым днем, но украинские силы очень целенаправленно готовили операции.



По словам Шольца, Германия и многие другие страны готовы оказывать Украине долгосрочную поддержку, "… один, два, три и при необходимости больше лет, потому что мы не знаем, сколько будет продолжаться военный конфликт", - пояснил Шольц.



Он еще раз отметил, что пока Украина находится в состоянии войны, она не может стать членом НАТО, добавив, что критериями членства в НАТО является "отсутствие открытых пограничных конфликтов".



Однако, по словам Шольца, важна "большая практическая поддержка Украины" со стороны НАТО, которая будет продолжаться в дальнейшем.