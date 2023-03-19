ВОЙНА В Украине В Украине дважды повысят тарифы на воду: как увеличатся счета за коммуналку

2023-03-19 16:14

Украинцам в 2023 году дважды повысят тарифы на воду – на 12,3% и 14,1%.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Так, на первом этапе в апреле повышение тарифов на воду составит 12,3%, а на втором этапе в июле – 14,1%. Это означает, что в среднем расходы семьи из 2-3 человек вырастут на 60 гривен.

"Уровень тарифов на предприятиях водоснабжения и водоотведения зависит от местных особенностей производства и предоставления этих услуг", – подчеркнули в компании.

Как отмечается, цены зависят от источника водоснабжения, его удаленности от потребителей, качества воды в источнике водоснабжения, примененной технологии очистки, объема реализации услуг, состояния основных фондов, разветвленности коммуникаций и многих других факторов.

"Учитывая опыт государственного регулирования НКРЭКУ деятельности лицензиатов в этой сфере оптимальным является пересмотр тарифов один раз в год. НКРЭКУ рассматривает возможность двухэтапного пересмотра тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод", – говорится в разъяснении.

При этом в НКРЭКУ разъяснили, что причин для такого роста несколько. Так, чем больше воды продает водоканал, тем меньше будет тариф (так как распределяет расходы на большое количество потребителей). В Киеве объем потребления упал на 11,65%. Однако, несмотря на это, расходы все равно выросли: на 8,6% больше приходится платить за электроэнергию (уже с учетом того, что при падении объема потребления сократилось и количество используемых кВт⋅ч). Увеличилась амортизация на 9,03%.

Кроме того, резко подорожали реагенты (на 81,69%), а на зарплаты приходится тратить на 23,97% больше. В ситуации, когда себестоимость растет, единственный шанс сохранить тариф – компенсировать более низкие цены из коммунального или государственного бюджета. Однако денег на это нет.