ВОЙНА В Украине В ООН розкрили страшні факти про катування окупантами полонених українців та мирних громадян

2023-03-23 13:35

Окупанти примушують полонених українців проходити так звані "сесії з денацифікації", що передбачають жорстокі побої. Крім того, полонених піддають ураженню струмом за допомогою військового телефона, що російські терористи називають "дзвінком путіну".

Про це йдеться у доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні.

У документі йдеться про те, що росіяни повсюдно і систематично застосовують тортури щодо осіб, яких утримують на тимчасово окупованих територіях України та на росії.

"Особливо жорстокі катування застосовувалися щодо чинних або колишніх військовослужбовців українських Збройних сил та пов’язаних з ними осіб, зокрема їх родичів", - йдеться в доповіді.

За словами комісії, катували росіяни також місцевих чиновників, правоохоронців, працівників Запорізької АЕС та цивільних осіб з проукраїнськими поглядами.

"Тортури зазвичай поєднувалися з тривалими допитами. Жертвам часто зв’язували руки чи надягали наручники, зв’язували ноги, закривали очі капюшоном або зав’язували стрічкою, одягали мішки або щось із речей на голову", - кажуть у комісії.

Колишні українські військовополонені розповіли, що російська влада називала їх "нацистами", "фашистами" та "терористами", а також змушувала проходити "сесії з денацифікації", що складалися з жорстоких побоїв.

До того ж жертви розповідали про побиття прикладами або кийками, застосування до них електрошокерів, ґвалтування та тривале перебування на холоді. А в деяких випадках "катування супроводжувалися стратами".

Комісія також встановила, що на територіях, які тимчасово перебували під контролем мордору, застосовувалися особливо жорстокы методи тортур.