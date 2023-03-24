ВОЙНА В Украине Весенние каникулы в школах Киева начнутся 27 марта и продлятся до 3 апреля

2023-03-24 17:32

В Киеве весенние каникулы в школах начнутся 27 марта и продлятся до 3 апреля. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что во время каникул в школах организована работа "консультативных групп" по отдельным расписаниям, проведение индивидуальных занятий и групповых консультаций с использованием разнообразных образовательных технологий, работа кружков и спортивных секций.

Что касается учреждений дошкольного образования и внешкольного образования, то во время каникул они продолжат работу в формате, в котором работают, и с учетом ситуации безопасности, соблюдая алгоритм действий при объявлении воздушной тревоги.

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Укрзализныця запускает новый поезд Львов-Краматорск - график движения 2023-03-24 13:30