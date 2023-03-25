ВОЙНА В Украине Украина пока не может начать контрнаступление – Зеленский

2023-03-25 16:27

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Силы обороны не могут перейти в контрнаступление и начать освобождение оккупированных территорий, поскольку наша страна до сих пор нуждается в боеприпасах и истребителях. Об этом он сказал интервью Yomiuri.

Президент подчеркнул, что ситуация на востоке, где сейчас эпицентр боев, плохая. Причина – нехватка боеприпасов. По его словам, армия РФ за день использует втрое больше снарядов, чем Силы обороны.

"Мы еще не можем начать. Мы не можем их отправить", — сказал президент.

Издание отметило, что президент Зеленский попросил Японию о военной помощи. Он подчеркнул, что возлагает на нее большие надежды, как на страну-главу "Большой семерки".

"Если у вас есть политическая воля, вы можете найти способ нам помочь. Мы в состоянии войны и не можем ждать", - подчеркнул президент.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что российские оккупационные силы тратят под Бахмутом значительные ресурсы, чем в ближайшее время планируют воспользоваться ВСУ. Так наши военные уже делали в свое время – под Киевом, Харьковом и Балаклеей.

Эксперты Института изучения войны США тем временем предполагают, что РФ прекратит наступление на Бахмут и Угледар. Сейчас оккупанты накапливают силы вблизи Авдеевки, хотя аналитики не считают это направление перспективным для них. Однако в Вашингтоне также допускают, что в ближайшие недели, которые будут критическими, Владимир Путин решится на новое наступление. Вероятно, в нескольких местах сразу.