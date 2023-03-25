Бахмут стоит: Залужный сообщил о стабилизации ситуации на этом участке фронта

Бахмутское направление остается самым сложным на фронте, однако благодаря усилиям украинских защитников обстановку удается стабилизировать.
Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в разговоре с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином.
«Проинформировал коллегу об оперативной ситуации по всей линии фронта. На Бахмутском направлении – наиболее сложно. Благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку удается стабилизировать», – отметил Залужный.
Также Залужный с Радакином обсудили вопросы усиления украинской противовоздушной обороны.
«Договорились развивать сотрудничество и поддерживать связь», – отметил Залужный.
Как уже сообщал «Флот 2017», российские военные делают попытки продвижения из окрестностей в центр Бахмута. Украинские силы сдерживают штурмовые подразделения врага: десантники не дают им продвинуться, а артиллерия уничтожает их огнем.
Также сообщалось, что оккупанты ослабили давление на Бахмут, но угроза окружения с севера и юга остается. В этой ситуации украинские военные уже проводят контратаки.
Кроме того, Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции Сил обороны в Донецкой области и наградил защитников Бахмута.