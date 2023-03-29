Стало известно, почему оккупанты отказались от "большого наступления" на Донбассе

росія відмовилася від «великого наступу» та намагається зосередитись на стримуванні контрнаступу України, - Bloomberg
Також у матеріалі наголошується, що військове керівництво рф планують залучити в армію ще 400 тисяс осіб, але навряд чи зможуть.
В ISW також зазначили, що спроба «весняного наступу» росії досягає кульмінації.
"російському військовому командуванню буде потрібно перекидання значної кількості сил на передову, щоб або не допустити кульмінації, або відновити наступальні операції", - вважають в американському Інституті вивчення війни.