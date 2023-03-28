ВОЙНА В Украине Запрет на продажу черемши: какие штрафы грозят украинцам

2023-03-28 22:04

В Украинке продавцам черемши грозит штраф от 1700 до 3650 грн независимо от того, продают ли они лесную зелень или выращенную на собственных грядках.

Об этом рассказал начальник отдела государственного экологического надзора (контроля) природно-заповедного фонда лесов и растительного мира Госэкоинспекции во Львовской области Богдан Катюбин.

На рынках уже начала появляться черемша или левурда, как ее называют на Бойковщине. Но оказывается, срывать и продавать это популярное весну растение запрещено, поскольку в Украине оно внесено в Красную книгу.

"Поскольку черемша - растение краснокнижное, то за его продажу грозит штраф от 1700 до 3650 грн. говорит Богдан Катюбин. – Чтобы сохранить это растение проводят специальные рейды сотрудники полиции, мы как экоинспекция и управление лесного хозяйства. Вот сейчас черемша уже начала появляться, то планируем такие рейды в ближайшее время".

Многие на рынках продают не лесную, а домашнюю черемшу. Она, как правило, более светлого цвета и имеет не такой насыщенный чесночный запах. Однако оказывается, и такое растение нельзя продавать.

"Люди начали выращивать на огородах, так же как подснежники и шафран. Но в законе нет исключений: где бы ты ее не вырастил, продавать нельзя. Растет на огороде – пусть растет, а срывать и продавать нельзя. Штраф будет такой же, как за лесную", – говорит Богдан Катюбин.