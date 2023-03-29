ВОЙНА В Украине В 12 областях Украины сегодня ввели отключения света

2023-03-29 12:28

В результате ухудшения погодных условий в 12 областях Украины происходят отключения электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго.

"Из-за непогоды (штормовой ветер, снег с дождем) и повреждения в сетях операторов систем распределения есть существенные отключения потребителей в 12 областях Украины: Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской", – говорится в сообщении.

Указано, что потребление электроэнергии повысилось из-за похолодания, но генерация полностью покрывает его.

"Рост потребления покрывается в основном за счет увеличения производства электроэнергии на атомных электростанциях, а также другими видами генерации. При этом в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности. Импорт электроэнергии на несущественном уровне", – заверили энергетики.

При этом они отмечают, что из-за повреждений ключевых высоковольтных подстанций, нанесенных россиянами в течение последних шести месяцев, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена.

Так, в Житомирской области из-за роста потребления и значительных повреждений сетей, в результате неоднократных атак россиян, увеличивается объем ограничений потребления. Также из-за роста потребления возможны сетевые ограничения в Киевской области и Киеве. В других регионах ограничений в сетях нет.

Сложная ситуация с электроснабжением остается и в регионах вдоль линии фронта. Там населенные пункты постоянно подвергаются обстрелам россиян, в результате чего повреждаются сети электроснабжения.

Восстановительные работы по устранению сетевых ограничений и повышению надежности питания потребителей продолжаются на всех поврежденных объектах Укрэнерго.