ВОЙНА В Украине В каких районах Киева сегодня действуют стабилизационные отключения электроэнергии

2023-03-29 15:38

В ряде районов Киева действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Об этом сообщила компания ДТЭК Киевские электросети в среду, 29 марта.

"В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов, происходят отключения согласно стабилизационным графикам", – говорится в сообщении.

В компании пояснили, что из-за понижения температуры возросло потребление электроэнергии. А повреждения электросети не могут передавать электроэнергию в нужном объеме для указанных районов и происходит перегрузка сетей.

Поэтому по команде диспетчера НЭК Укрэнерго для этих районов применяются отключения согласно графикам, размещенным здесь.

В свою очерердь компания ДТЭК Киевские региональные электросети сообщила об аварийных отключениях в Киевской области из-за ухудшения погодных условий.

"В настоящее время обесточены около 60 населенных пунктов, пострадавших от непогоды. Поврежденными остаются 62 линии 6-10 кВ и более тысячи трансформаторных подстанций. Без света более 30 тысяч клиентов", – рассказали энергетики.

Указано, что в регионе огромное количество обрывов проводов. Больше всего отключений произошло в Вышгородском, Киево-Святошинском и Васильковском энергоузлах.

Сейчас 108 ремонтных бригад работают в усиленном режиме.

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