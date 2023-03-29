В ряде районов Киева действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Об этом сообщила компания ДТЭК Киевские электросети в среду, 29 марта.
"В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов, происходят отключения согласно стабилизационным графикам", – говорится в сообщении.
В компании пояснили, что из-за понижения температуры возросло потребление электроэнергии. А повреждения электросети не могут передавать электроэнергию в нужном объеме для указанных районов и происходит перегрузка сетей.
Поэтому по команде диспетчера НЭК Укрэнерго для этих районов применяются отключения согласно графикам, размещенным здесь.
В свою очерердь компания ДТЭК Киевские региональные электросети сообщила об аварийных отключениях в Киевской области из-за ухудшения погодных условий.
"В настоящее время обесточены около 60 населенных пунктов, пострадавших от непогоды. Поврежденными остаются 62 линии 6-10 кВ и более тысячи трансформаторных подстанций. Без света более 30 тысяч клиентов", – рассказали энергетики.
Указано, что в регионе огромное количество обрывов проводов. Больше всего отключений произошло в Вышгородском, Киево-Святошинском и Васильковском энергоузлах.
Сейчас 108 ремонтных бригад работают в усиленном режиме.