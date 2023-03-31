ВОЙНА В Украине В Верховной Раде заявили, что необходимости мобилизовать всех военнообязанных пока нет

2023-03-31 19:31

Все военнообязанные граждане могут быть мобилизованы, если в этом возникнет необходимость. Об этом рассказал народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Усилить мобилизацию в Украине могут, когда в этом будет потребность на фронте, в частности, для контрнаступления.

Сейчас, после того, как в Украине увеличили численность ЗСУ, а также других структур обороны и безопасности, потребности в дополнительной мобилизации нет.

Мобилизационные мероприятия проводятся практически постоянно по заявкам Генерального штаба, который понимает, какое количество и каких именно военнообязанных, в каких учетных специальностях нуждаются наши Вооруженные Силы.

 

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