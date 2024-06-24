ВОЙНА В Украине Бронь от мобилизации: в Украине расширили список категорий военнообязанных

2024-06-24 17:37

Будут бронировать не конкретных лиц, а специалистов, необходимых критическим отраслям промышленности.

С принятием нового закона о мобилизации расширяется список забронированных. Это касается работников, которые занимаются гуманитарным разминированием.

Изменения связаны с постановлением Кабинета министров Украины №723 от 18 июня 2024 года.

Механизм бронирования теперь распространяется также на военнообязанных, работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях (независимо от формы собственности), "которые являются операторами противоминной деятельности и проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством".

Ранее стало известно, что в Раде готовятся рассмотреть еще три законопроекта об экономическом бронировании.

Бронирование – это специальная отсрочка от мобилизации, которая предоставляется работникам особо важных для государства предприятий.