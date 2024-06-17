ВОЙНА В Украине Украинцам ответили, могут ли военнообязанных принудительно доставлять в ТЦК и на ВЛК

2024-06-17 21:37

 

Народный депутат Украины, член комитета Рады по национальной безопасности Федор Вениславский рассказал о правилах доставки граждан в территориальные центры комплектования (ТЦК) во время мобилизации.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

По словам Вениславского, сотрудники ТЦК не имеют права самостоятельно задерживать граждан. Однако полиция может задержать и доставить в ТЦК тех, кто находится в розыске за игнорирование повесток или требований явиться в военкомат.

"Если во время проверки документов выяснилось, что гражданин Украины находится в розыске — то есть он уже должен был быть мобилизован, ему приходили повестки и т.д. — то представители Национальной полиции могут задержать и доставить этого человека в соответствующие подразделения ТЦК и СП", — заявил нардеп.

Он подчеркнул, что принудительно доставлять людей в ТЦК или на военно-врачебную комиссию (ВВК) могут только сотрудники полиции. При этом действия работников ТЦК совместно с полицией по доставке граждан считаются законными.

Вениславский также напомнил, что до 16 июля все военнообязанные граждане должны обновить свои военно-учетные данные. Это необходимо для обеспечения эффективной работы системы мобилизации в условиях продолжающегося военного положения.

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