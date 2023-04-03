ВОЙНА В Украине роССия пытается спасти имидж бригады, дважды потерпевшей разгром под Угледаром – разведка Британии

2023-04-03 17:47

Россия пытается спасти имидж бригады оккупантов, которая стала синонимом недавних неудач на войне в Украине. Речь идет о 155-й бригаде морской пехоты ВС РФ.

С этой целью минобороны страны-агрессора проводит соответствующую информкампанию. Такой вывод сделали в военной разведке Великобритании.

Так, в течение марта российские пропагандисты пристально освещали действия 155-й бригады. Среди распространённых роликов были видео якобы боевых действий, снятые на личные камеры захватчиков. Также "роботу" оккупантов из морской пехоты освещал известный российский телеведущий, рупор Кремля Владимир Соловьев.

Кроме того, были публичные заявления о том, что военные 155-й бригады находятся якобы в "приподнятом настроении с твердой решимостью достичь поставленных целей". Также в сети публиковали изображения, показывающие, что 155-й полк якобы переоснащается модифицированными танками.

На самом деле 155-я дивизия была переведена в боеспособный статус не менее двух раз за последние шесть месяцев из-за того, что она совершала тактически ошибочные лобовые атаки возле Угледара в Донецкой области.

"Стремление Минобороны возродить имидж бригады, вероятно, отражает обеспокоенность тем, что ее неудачи все чаще связывают с российским высшим военным руководством", – считают британские разведчики.

В 2022 году эта бригада оккупантов участвовала в полномасштабном вторжении России в Украину, где вела бои под Киевом. В начале ноября появились сообщения о больших потерях 155-й ОБрМП в боях в районе Павловки под Угледаром Донецкой области.

Уже в начале февраля 2023 года ВСУ разбили эту элитную бригаду ВС РФ, которая наступала на Угледар. Российские военкоры постарались возложить вину за тактические неудачи на высшее командование, в том числе снова на генерала Рустама Мурадова. Однако специалисты подчеркивали: неэффективные действия бригады больше свидетельствуют о том, что она просто состоит из плохо подготовленных "мобиков".