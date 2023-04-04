ВОЙНА В Украине В этом году начало весны стало одним из самых теплых в истории Киева

2023-04-04 09:24

Март 2023 года стал одним из самых теплых в Киеве, среднемесячная температура воздуха составила 4,8°С, что на 2,3°С выше климатической нормы. Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что март этого года занял 11 позицию в рейтинге самых теплых в столице. Самым холодным днем месяца стало 13 марта, когда минимальная температура снизилась под утро до -4°С, а самым теплым - 24 число, когда максимальная температура повысилась до +20°, установив таким образом температурный рекорд.

В течение трех дней с 24 по 26 марта в Киеве зафиксировали шесть рекордных показателей температуры воздуха.

Осадков в первый месяц весны выпало 42 мм или 105 % климатической нормы.

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