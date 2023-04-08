Украинцев заставят сдавать на права каждые 5, 10 или 15 лет: условия

Комитет Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре планирует переоформить все водительские удостоверения в Украине.
Как сообщает Avtosota, об этом заявила замглавы комитета Юлия Клименко.
Так, предполагается, что водителям нужно будет обновлять свои удостоверения каждые 10-15 лет, а тем, кто работает в транспортных компаниях, нужно будет подтверждать свои права каждые 5 лет.
Как отметила Клименко, такие правила замены водительских удостоверений соответствуют нормам Европейского Союза.
Она добавила, что получить права в Украине срало проще. Сделать это можно в любом городе, а не только в городе, где человек проходил обучение в автошколе.
По данным МВД, все граждане Украины получат водительские права нового образца, которые можно будет получить в любом сервисном центре страны. Также там подтвердили, что практические экзамены уже можно сдавать, а удостоверение можно получить в любом сервисном центре.