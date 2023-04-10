ВОЙНА В Украине Сейчас не время для переговоров: погода пока военная, - Макрон о войне в Украине

2023-04-10 18:47

Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что в контексте российско-украинской войны "погода сейчас военная" и время для переговоров не наступило.

Об этом он сказал в интервью газете Les Échos во время своего визита в Китай.

"Я думаю, что Китай делает то же самое наблюдение, что и мы, а именно, что сегодня погода военная. Украинцы сопротивляются, а мы им помогаем. Сейчас не время для переговоров, даже если мы их готовим и если мы должны расставить вехи", - отметил Макрон.

По его словам, целью его диалога с Китаем является консолидация подходов к войне.

"Первое: поддержка принципов Устава ООН. Второе: четкое напоминание о ядерной энергетике, и именно Китай должен сделать выводы о последствиях того факта, что президент Путин разместил ядерное оружие в Беларуси через несколько дней после того, как он взял на себя обязательство не делать этого. Третье: очень четкое напоминание о гуманитарном праве и защите детей. И четвертое: стремление к переговорному и длительному миру", - пояснил президент Франции.

Он отметил, что китайский лидер Си Цзиньпин говорил о европейской архитектуре безопасности.

"Но не может быть европейской архитектуры безопасности, пока в Европе существуют страны, подвергшиеся вторжению, или замороженные конфликты. Поэтому вы видите, что из всего этого следует общая матрица. Является ли Украина приоритетом для китайской дипломатии? Возможно, нет. Но этот диалог дает возможность смягчить комментарии, которые мы слышали об определенной самоуспокоенности со стороны Китая в отношении России", - сказал Макрон.