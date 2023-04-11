ВОЙНА В Украине У КРИМІНАЛЬНОМУ кодексі може з'явитися новий вид покарання - ПРОБАЦІЙНИЙ нагляд

2023-04-11 11:33

Кримінальний кодекс України можуть доповнити новим покаранням у вигляді пробаційного нагляду, що передбачає комплексний вплив на правопорушника без ізоляції від суспільства протягом 1-5 років (1-2 роки для неповнолітніх).

Відповідний законопроєкт № 9185 зареєстрували у Верховній Раді.

Покаранням у виді пробаційного нагляду пропонується доповнити санкції статей (частин статей) Особливої частини Кримінального кодексу України, як альтернативу обмеженню волі Також на пробаційний нагляд пропонується замінити кримінальне покарання у виді арешту

Передбачається, що покарання у виді пробаційного нагляду буде полягати в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства. Пробаційний нагляд може бути призначений судом на строк від одного до п'яти років.

Засуджений до пробаційного нагляду буде зобов'язаний:

1 періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2 повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання роботи або навчання;

3 не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Також суд може покласти на засудженого до пробаційного нагляду обов'язки використовувати електронний засіб контролю і нагляду та проживати за вказаною у рішенні суду адресою, дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування тощо.