Спорт Самый перспективный полузащитник Барселоны может бесплатно достаться лондонскому Челси

2023-04-12 14:31

Полузащитник каталонской Барсы Гави в шаге от того, чтобы сменить испанскую Ла Лигу на английскую Премьер-лигу. Причем не за сумасшедшие деньги, прописанные у него в контракте с Барселоной, а абсолютно бесплатно.

Руководство испанского чемпионата так и не подтвердило подписание юным талантом первого взрослого соглашения с каталонцами, а потому клаусула в один миллиард евро так и не вступила в силу. Причиной стали финансовые проблемы "сине-гранатовых", и если вопрос с лимитом зарплат не решится, то летом 18-летний испанец может стать свободным агентом.

По информации AS, сложившейся ситуацией очень хочет воспользоваться Челси, активно занимающийся перестройкой команды. Представители лондонцев уже встречались с агентом полузащитника для обсуждения возможного перехода.

Спортивный директор Кристофер Вивель разговаривал с агентом Иваном де ла Пеной несколько недель назад в Мадриде. Источник отмечает, что результат этого диалога расценивался как "положительный". В ближайшее время запланирована новая встреча для более продвинутых переговоров.

При этом сам Гави якобы не намерен покидать Барселону, но разочарован ситуацией. Он хочет, чтобы руководство активнее работало над проблемой.

Тем временем в Челси планируют сделать игроку привлекательное предложение с большим подписным бонусом. Также важным фактором может стать назначение главным тренером Луиса Энрике, который работал с ним в сборной Испании.