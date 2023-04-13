Спорт Виктор Цыганков призвал фанатов прекратить хетийнг Валентина "Тати" Кастельяноса

2023-04-13 09:31

Украинский футболист Виктор Цыганков поддержал одноклубника Валентина "Тати" Кастельяноса. Отметим, что нападающий Жироны подвергся резкой критике со стороны болельщиков после недавнего выездного матча чемпионата Испании с Барселоной.

Напомним, что тот матч завершился со счетом 0:0, а самый реальный шанс для взятия ворот упустил именно Кастельянос. Аргентинский форвард и украинский вингер вышли вдвоем на вратаря "сине-гранатовых", однако нападающий вместо того, чтобы отдать пас неточно пробил по воротам.

Уже после игры Кастельяноса захейтили болельщики в социальных сетях, однако Цыганков вступился за партнера.

"Я увидел много хейта в адрес моего брата, и я безумно разочарован.

Тати - первый человек, который хочет только лучшего для команды. Я на 100% уверен, что он даст этому клубу гораздо больше.

Мы все учимся на своих ошибках, но продолжаем идти вместе", - написал Цыганков в Instagram.