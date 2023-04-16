Празднование Пасхи: украинцам назвали время комендантского часа в разных областях

Украинцам рассказали, как будет действовать комендантский час в разных областях на Пасху.
Так, в некоторых областях Украины на Пасху сократят действие комендантского часа. Однако в большинстве городов ограничения будут действовать с 00:00 до 05:00 или 06:00.
В частности, в Киеве и Киевской области храмы и соборы будут открыты для вечерних служб и освящения пасхальных корзинок 15 апреля - с 15:00 до 23:00. Утренние службы начнутся с 05:00 утра 16 апреля.
Комендантский час при этом будет действовать в столице в обычном режиме - с 00:00 до 05:00. При этом верующим, которые придут на ночную службу в пасхальную ночь до начала комендантского часа, разрешили оставаться в храмах до утра.
Однако стоит учесть тот момент, что покидать храмы, находиться в общественных местах или на улице - запрещено.
В других областях комендантский час будет действовать следующим образом:
Винницкая область - с 00:00 до 05:00
Волынская область - с 00:00 до 05:00
Днепропетровская область - с 00:00 до 05:00 (есть исключение в нескольких общинах)
Донецкая область - с 21:00 до 05:00
Житомирская область - с 00:00 до 05:00
Запорожская область - с 23:00 до 05:00
Ивано-Франковская область - с 00:00 до 05:00
Кировоградская область - с 23:00 до 05:00 (в Кропивницком - с 00:00 до 04:00)
Луганская область - с 21:00 до 05:00
Львовская область - с 00:00 до 05:00
Николаевская область - с 00:00 до 05:00 (Очаковская община - с 23:00 до 05:00)
Одесская область - с 00:00 до 05:00
Полтавская область - с 00:00 до 05:00
Ровенская область - с 00:00 до 05:00 (после 23:00 все церкви будут закрыты)
Сумская область - с 23:00 до 04:00
Полтавская область - с 00:00 до 04:00
Тернопольская область - с 23:00 до 05:00
Харьковская область - с 23:00 до 05:00
Херсонская область - с 20:00 до 06:00
Хмельницкая область - с 00:00 до 03:00
Черкасская область - с 00:00 до 04:00
Черновицкая область - с 00:00 до 04:00
Черниговская область - с 23:00 до 04:00
А вот на Закарпатье на Пасху комендантский час вводить не будут. Праздничные богослужения в храмах и церквях пройдут по графику.
Что касается прифронтовых зон, то там посещать кладбища на пасхальные праздники запретили. Такой запрет действует в Херсонской и Харьковской областях.
Напомним, Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, какой будет погода в Украине на Пасху, 16 апреля.