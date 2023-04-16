ВОЙНА В Украине Празднование Пасхи: украинцам назвали время комендантского часа в разных областях

2023-04-16 02:05

Украинцам рассказали, как будет действовать комендантский час в разных областях на Пасху.

Так, в некоторых областях Украины на Пасху сократят действие комендантского часа. Однако в большинстве городов ограничения будут действовать с 00:00 до 05:00 или 06:00.

В частности, в Киеве и Киевской области храмы и соборы будут открыты для вечерних служб и освящения пасхальных корзинок 15 апреля - с 15:00 до 23:00. Утренние службы начнутся с 05:00 утра 16 апреля.

Комендантский час при этом будет действовать в столице в обычном режиме - с 00:00 до 05:00. При этом верующим, которые придут на ночную службу в пасхальную ночь до начала комендантского часа, разрешили оставаться в храмах до утра.

Однако стоит учесть тот момент, что покидать храмы, находиться в общественных местах или на улице - запрещено.

В других областях комендантский час будет действовать следующим образом:

Винницкая область - с 00:00 до 05:00

Волынская область - с 00:00 до 05:00

Днепропетровская область - с 00:00 до 05:00 (есть исключение в нескольких общинах)

Донецкая область - с 21:00 до 05:00

Житомирская область - с 00:00 до 05:00

Запорожская область - с 23:00 до 05:00

Ивано-Франковская область - с 00:00 до 05:00

Кировоградская область - с 23:00 до 05:00 (в Кропивницком - с 00:00 до 04:00)

Луганская область - с 21:00 до 05:00

Львовская область - с 00:00 до 05:00

Николаевская область - с 00:00 до 05:00 (Очаковская община - с 23:00 до 05:00)

Одесская область - с 00:00 до 05:00

Полтавская область - с 00:00 до 05:00

Ровенская область - с 00:00 до 05:00 (после 23:00 все церкви будут закрыты)

Сумская область - с 23:00 до 04:00

Полтавская область - с 00:00 до 04:00

Тернопольская область - с 23:00 до 05:00

Харьковская область - с 23:00 до 05:00

Херсонская область - с 20:00 до 06:00

Хмельницкая область - с 00:00 до 03:00

Черкасская область - с 00:00 до 04:00

Черновицкая область - с 00:00 до 04:00

Черниговская область - с 23:00 до 04:00

А вот на Закарпатье на Пасху комендантский час вводить не будут. Праздничные богослужения в храмах и церквях пройдут по графику.

Что касается прифронтовых зон, то там посещать кладбища на пасхальные праздники запретили. Такой запрет действует в Херсонской и Харьковской областях.

Напомним, Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, какой будет погода в Украине на Пасху, 16 апреля.