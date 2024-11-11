ВОЙНА В Украине Отключение света 4 часа через 4: при каком условии можно этого избежать

2024-11-11 16:48

 

Если не будет значительного понижения температуры и враждебных попаданий в критическую инфраструктуру, таких отключений удастся избежать.

Если среднесуточная температура воздуха в Украине зимой опустится до -5 градусов, нас ждут отключения света 4 часа через 4.

Об этом сообщил глава совета "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Станислав Игнатьев в эфире телеканала "Киев24".

По словам Игнатьева, избежать отключений света в Украине возможно только при условии, что враг больше не попадет в критическую инфраструктуру страны и среднесуточная температура воздуха не будет опускаться ниже 0 градусов.

Напомним, правительство изменило перечень объектов, где не будут отключать свет. В частности, графики не будут применяться к объектам Сил безопасности и обороны, мобильным операторам и не только.

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