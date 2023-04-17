ВОЙНА В Украине Украинские военные уничтожили новейший танк оккупантов, который те считали неуязвимым

2023-04-17 08:26

Вооруженные Силы Украины на Лимано-Купянском направлении уничтожили новейший танк рашистов Т-90 Прорыв. Об этом представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил в эфире телемарафона.

“Новейший российский танк Т-90 Прорыв уничтожили наши военные на Лимано-Купянском направлении. За сутки враг 307 раз обстрелял там наши позиции из реактивной и ствольной артиллерии. В результате боестолкновений 12 оккупантов были убиты, 44 получили ранения”, - отметил спикер.

По информации Череватого, на этом участке фронта также уничтожены БМП-1 врага, снятые с вооружения, и артиллерийский тягач.