ВОЙНА В Украине 100% результат! Силы ПВО Украины за ночь уничтожили все 29 запущенных врагом "шахедов"

2024-08-15 12:30

В ночь с 14 на 15 августа войска рашистов выпустили по Украине три управляемых авиационных ракеты Х-59. Также из районов Приморско-Ахтарск, Ейск и Курск было запущено 29 ударных "шахедов". Все вражеские дроны были уничтожены.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

По его словам, атаки происходили над территориями Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областей.

Расчетами мобильных огневых групп, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил были сбиты все 29 вражеских беспилотников.

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рф выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить в Курскую область, - WSJ 2024-08-14 21:37