ВОЙНА В Украине Зеленский подписал закон, запрещающий географические названия, связанные с роССией

2023-04-22 09:37

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях", который запрещает предоставлять географическим объектам названия, связанные с Россией и ее деятелями.

Источник: сайт Верховной Рады Украины

Детали: По состоянию на 21 апреля Зеленский подписал законопроект №7253 "О внесении изменений в Закон Украины "О географических названиях" о деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины".

Законом запрещается предоставлять географическим объектам названия, символизирующие, возвеличивающие Россию или ее памятные места, даты, события, деятелей, которые осуществляли агрессию против Украины (или другой страны), а также тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием за критику тоталитарного советского и российского режимов, в том числе украинцев на временно оккупированных территориях.

Закон должен обеспечить уменьшение влияния РФ на внутреннюю политику Украины и мировоззрение украинцев, создать предпосылки для предотвращения российской пропагандистской деятельности и ускорить десоветизацию.