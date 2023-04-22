ВОЙНА В Украине Зеленский подписал закон, запрещающий географические названия, связанные с роССией

2023-04-22 09:37

 

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях", который запрещает предоставлять географическим объектам названия, связанные с Россией и ее деятелями.

Источник: сайт Верховной Рады Украины

Детали: По состоянию на 21 апреля Зеленский подписал законопроект №7253 "О внесении изменений в Закон Украины "О географических названиях" о деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины".

Законом запрещается предоставлять географическим объектам названия, символизирующие, возвеличивающие Россию или ее памятные места, даты, события, деятелей, которые осуществляли агрессию против Украины (или другой страны), а также тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием за критику тоталитарного советского и российского режимов, в том числе украинцев на временно оккупированных территориях.

Закон должен обеспечить уменьшение влияния РФ на внутреннюю политику Украины и мировоззрение украинцев, создать предпосылки для предотвращения российской пропагандистской деятельности и ускорить десоветизацию.

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Из-за войны в Украине НАТО меняет оборонную концепцию - какой урок вынесли аналитики Альянса 2023-04-21 21:36