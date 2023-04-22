ВОЙНА В Украине Колонну грузовиков с ранеными оккупантами не пропустили на территорию рф, часть военных погибла, - Генштаб

2023-04-22 12:34

 

17 апреля из временно оккупированной Луганской области в сторону населенного пункта Уразово Белгородской области оккупанты пытались осуществить медицинскую эвакуацию. Российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Противник продолжает нести потери. Так, 17 апреля этого года из временно оккупированной Луганской области в сторону населенного пункта Уразово Белгородской области противник пытался осуществить медицинскую эвакуацию. Для перевозки раненых окупантов было задействовано 14 грузовых автомобилей. При попытке пересечения Государственной границы Украины на территорию Российской Федерации по определенным причинам российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее обратно. Известно, что во время указанного перемещения часть военнослужащих противника не выжила из-за отсутствия должной медицинской помощи. Другая часть тяжелораненых захватчиков, более 50 человек, перевезена в госпиталь, развернутый на базе Троицкой центральной районной больницы", - говорится в сообщении.

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