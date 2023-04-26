ВОЙНА В Украине Кулеба на примере Финляндии объяснил, чего не хватает для принятия решения по Украине в НАТО

2023-04-26 20:34

 

У НАТО не хватает политической воли для принятия решения о вступлении Украины. Хотя членство Украины в НАТО "не может остановить войну, но это может помочь предотвратить войны в Европе и евроатлантическом пространстве в будущем".

Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью СNN.

"Все возможно, когда есть политическая воля, все остальное второстепенно. Политическая воля - основополагающая вещь. Но да, политической воли в Альянсе не хватает", - сказал он.

Кулеба в подтверждение своих слов привел пример Финляндии.

"Всем кто говорит, что вступление Украины в НАТО невозможно, я бы советовал посмотреть на кейс Финляндии. Финляндия - член НАТО. Год назад было невозможно представить, что это произойдет. Но теперь, когда появилась политическая воля, Финляндия в НАТО. И мы гордимся ими", - добавил он.

Глава МИД уверен, что пока Украина будет оставаться вне НАТО, находясь "близким другом, самым уважаемым союзником, специальным партнером или в какой-то другой суррогатной форме сотрудничества, будет существовать риск повторения российской агрессии против Украины".

"Именно поэтому стратегически разумно исключить такой риск из международной повестки дня. Какова бы ни была цена сохранения мира, цена восстановления мира всегда выше", - добавил министр.

Ранее Кулеба заявил, что Украина не видит и не хочет альтернативы членству в НАТО, поэтому ожидает от саммита в Вильнюсе "график вступления".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский, заявил, Украина сделала все для того, чтобы ее заявка в НАТО была одобрена.

subscriber subscriber

Еще по теме

Кулеба ответил, какой мирный план готова обсуждать Украина

2023-04-26 17:37

Глава МИД Украины отреагировал на идею мирных переговоров: настоящий мир должен быть справедливым

2023-04-24 08:26

Дания планирует поставить Украине 100 Leopard-1: Кулеба сделал обнадеживающее заявлени

2023-04-20 16:45

"Хуже ИГИЛ". Кулеба призвал выгнать роССию из Совбеза ООН после видео с казнью военного

2023-04-12 19:28

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

"Вы увидите своими глазами": Данилов высказался по поводу контрнаступления ВСУ и объяснил, почему важно удержать Бахмут

2023-04-26 21:32

Кулеба на примере Финляндии объяснил, чего не хватает для принятия решения по Украине в НАТО

2023-04-26 20:34

Великобритания передала Украине снаряды для танков "Челленджер-2" и боеприпасы с обедненным ураном

2023-04-26 19:35

Украинцам рассказали, сколько стоит докупить стаж и увеличить себе пенсию

2023-04-26 18:36
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

"Вы увидите своими глазами": Данилов высказался по поводу контрнаступления ВСУ и объяснил, почему важно удержать Бахмут 2023-04-26 21:32
Кулеба на примере Финляндии объяснил, чего не хватает для принятия решения по Украине в НАТО 2023-04-26 20:34
Великобритания передала Украине снаряды для танков "Челленджер-2" и боеприпасы с обедненным ураном 2023-04-26 19:35
Украинцам рассказали, сколько стоит докупить стаж и увеличить себе пенсию 2023-04-26 18:36