ВОЙНА В Украине СБУ задержала херсонских коллаборантов, которые пытались скрыться в Киеве и Одессе

2023-04-27 09:31

Служба безопасности разоблачила двух пособниц оккупантов, которые пошли на добровольное сотрудничество с врагом после временного захвата юга Украины.

Как сообщила пресс-служба ведомства, что среди задержанных - бывшая глава одного из "отделов" созданного захватчиками "бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области".

"На этой "должности" она принимала участие в отладке водоснабжения для нужд оккупационных группировок РФ, которые были дислоцированы на временно захваченной территории региона. Для этого она сформировала штат "отдела" и призвала местных жителей присоединяться к рядам псевдоучреждения", - уточнили в СБУ.

Перед освобождением областного центра коллаборантка сбежала в Киев, где планировала избежать правосудия.

Еще одной приспешницей агрессора оказалась жительница Херсона, которая во время оккупации города устроилась в созданный захватчиками "областной пенсионный фонд".

"Там злоумышленница была задействована в выполнении указаний москвы по введению "рублевой зоны" в регионе. Установлено, что фигурантка заставляла пожилых людей получать пенсии в российской валюте", - указали в спецслужбе.

После освобождения города женщина скрылась в Одессе, где ее задержала контрразведчик СБУ. Во время обысков по месту ее временного проживания обнаружена наличность в российских рублях, которую оккупанты насчитали ей как "зарплату".

Обе фигуранткам уведомлены о подозрении в коллаборационной деятельности (ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Одной из них суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.