ВОЙНА В Украине Уровень воды в Днепре в пределах Киева поднимается уже третий день подряд

2023-04-27 15:37

Уровень воды в реке Днепр в пределах Киева за последний день поднялся еще на 9 сантиметров и достиг отметки 9 309 см над уровнем моря. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в четверг, 27 апреля.

"Третий день подряд уровень половодья растет - за этот период в пределах Киева он поднялся на 26 см", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийные подтопления по Киеву не зафиксированы. При этом удерживается затопление поймы слоем около 40 сантиметров. Остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

"На данный момент уровень половодья на Днепре в пределах г. Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города", - заявили в КГВА.

Накануне в Украине уменьшилось количество подтоплений.

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