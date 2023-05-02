ВОЙНА В Украине Ситуация в Херсонской области: в ВСУ рассказали о зачистке от врага 30-километровой зоны левого берега

2023-05-02 10:26

Украинские защитники в Херсонской области пытаются зачистить присутствие оккупационных войск в 30-километровой зоне на левом берегу. Об этом рассказала руководитель пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк в эфире ТВ.

Она отметила, что в последнее время неспокойно в районе Антоновского моста, Олешек и Голой Пристани Херсонской области. Кроме того, на левом берегу Днепра постоянно происходят взрывы. По ее словам, сейчас там ведутся боевые действия.

"Это нормальная боевая работа. В 30-километровой зоне левого берега пытаемся зачистить присутствие врага, чтобы они минимизировали обстрелы правого берега", – пояснила Гуменюк.

Она также отметила, что из-за новостей о присутствии ВСУ на левом берегу Днепра российские захватчики начали отыгрываться на гражданских жителях Херсона. Обстрелы правобережья с применением управляемых авиационных бомб КАБ-500 участились почти вдвое.

"Если раньше КАБ прилетало 2-3, то сейчас почти каждый день 5-6 ракет они направляют на Херсонский и Бериславский районы. Населенные пункты этих прибрежных районов очень страдают от обстрелов", - добавила Гуменюк.

По ее словам, российские оккупанты "отыграются" на Херсонском направлении, поскольку враг опасается продвижения украинских войск. В то же время Силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу – известно об уничтожении четырех вражеских наблюдательных пунктов, в которых российские войска планировали провести ротацию.