ВОЙНА В Украине В Украину мчится холод из Арктики: синоптик предупредил о существенном снижении температуры

2023-05-01 17:37


В начале недели днем воздух в Украине будет прогреваться до комфортных показателей, однако ночи ожидаются холодными и с заморозками. С середины недели начнутся осадки, а на выходных существенно похолодает. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

По его словам, в целом в течение новой недели ожидается прохладная и неустойчивая погода.

В первой половине недели осадков не предвидится, однако ночью температура воздуха ощутимо снизится; в западных, центральных, северных и местами восточных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе. Днем ожидается прогрев воздуха до вполне комфортных показателей.

"Со второй половины недели атмосферное давление начнет постепенно снижаться и возрастет вероятность выпадения дождей, а в выходные начнется существенное похолодание в связи с поступлением арктического воздуха из Скандинавии", - предупредил синоптик.

Каким будет начало мая в Украине?

По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, начало мая принесет в Украину потепление. В частности, по его данным, с 1 по 5 мая по всей стране установится сухая малооблачная погода с комфортной температурой до +17...+ 20 градусов.

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ВСУ успешно контратаковали врага на отдельных участках Бахмута, - Сырский 2023-05-01 18:26