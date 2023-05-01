ВОЙНА В Украине В Украину мчится холод из Арктики: синоптик предупредил о существенном снижении температуры

2023-05-01 17:37



В начале недели днем воздух в Украине будет прогреваться до комфортных показателей, однако ночи ожидаются холодными и с заморозками. С середины недели начнутся осадки, а на выходных существенно похолодает. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

По его словам, в целом в течение новой недели ожидается прохладная и неустойчивая погода.

В первой половине недели осадков не предвидится, однако ночью температура воздуха ощутимо снизится; в западных, центральных, северных и местами восточных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе. Днем ожидается прогрев воздуха до вполне комфортных показателей.

"Со второй половины недели атмосферное давление начнет постепенно снижаться и возрастет вероятность выпадения дождей, а в выходные начнется существенное похолодание в связи с поступлением арктического воздуха из Скандинавии", - предупредил синоптик.

Каким будет начало мая в Украине?

По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, начало мая принесет в Украину потепление. В частности, по его данным, с 1 по 5 мая по всей стране установится сухая малооблачная погода с комфортной температурой до +17...+ 20 градусов.