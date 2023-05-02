ВОЙНА В Украине Паводок в Киеве: сегодня уровень воды в Днепре снова поднялся, уровень опасности желтый

2023-05-02 15:37

В Киеве сегодня по сравнению с прошлым днем уровень воды в Днепре поднялся всего на один сантиметр. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

"По состоянию на 9:30 02.05.2023 уровень воды в г. Днепр в Киеве у моста Метро составляет 9 297 см (по Балтийской системе высот). Температура воды: 13°C. По сравнению с прошлым днем уровень половодья повысился всего на +1 см", - говорится в сообщении.

Отмечено, что наблюдается стабилизация уровня воды без существенных подъемов. При этом прогноз динамики уровня весеннего половодья на Днепре в черте города зависит от работы Киевской и Каневской ГЭС.

Аварийные подтопления по Киеву не зафиксированы. Однако уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый). Удерживается затопление поймы слоем около 45-47 см. Остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Промышленные объекты и жилые массивы города - вне угрозы подтопления, а мониторинг нынешнего половодья продолжается.

В целом по Украине сегодня остаются подтопленными 455 домохозяйств и 103 дома, сообщает ГСЧС. За последние сутки наблюдается тенденция к снижению уровня воды в реках и уменьшению количества подтоплений территорий.

В частности, в Черниговской области остаются подтопленными домохозяйств - 204, Черкасской - 104, Днепропетровской - 80, Полтавской - 35, Кировоградской - 25 и Киевской - 7, а также 103 дома, из них в Днепропетровской области - 40, Черкасской - 36, Кировоградской - 25 , Черниговский - 2.

Кроме того, в Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено 15 296 га сельскохозяйственных угодий.