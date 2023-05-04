ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский заявил, что птн предстанет перед Международным уголовным судом в Гааге

2023-05-04 14:29

Международный уголовный суд в Гааге осудит президента страны-агрессора птн за военные преступления в Украине. Об этом сказал украинский лидер Владимир Зеленский, выступая в МУС в четверг, 4 мая.

"Безусловно, мы все хотим видеть здесь другого Владимира. В Гааге. Того, который заслуживает быть осужденным за преступные действия. Это должно быть осуществлено здесь, в столице международного права. Я уверен, это произойдет, когда мы победим. А мы победим", – сказал Зеленский.

По его словам, "украинский суд может обеспечить ответственность за большинство преступлений, совершенных оккупантами".

"Но только один институт способен отреагировать на преступление агрессии. Это трибунал, а не что-то гибридное. Это формально закроет тему, но это будет компромиссом", – сказал президент, подчеркнув: "Мы должны иметь полноценный трибунал и полноценную справедливость".

"Мы не можем допустить ни "гибридного" иммунитета, ни гибридного мира, связанного с приостановкой военных действий. Правосудие и справедливость – это то, что нужно нам, а не гибридные формы", – отметил он.

Зеленский призвал "трансформировать опыт Нюрнбергского трибунала в новые операционные правила".

"Мы хотим продолжить традицию обязательного наказания за преступление агрессии – как гарантии неповторения такой агрессии. Если мы хотим справедливости, мы не должны искать оправданий, не должны ссылаться на недостатки существующего международного права. Зато мы должны принимать смелые решения, которые исправят эти недостатки. Именно это имели в виду инициаторы Нюрнберга", – сказал президент.

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Украинская армия сильнее, чем это описано в "слитых" документах Пентагона, - Блинкен 2023-05-04 17:37