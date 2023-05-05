Курьезы Студия Disney попала в скандал из-за идеальной внешности героинь мультфильмов

2023-05-05 20:34

Студия Disney попала в скандал. В соцсети пользователи подвергли критике ее за носы героинь мультфильмов. Гневная реакция появилась у TikTok.



Публика считает, что таким образом герои посылают подрастающему поколению очень плохой сигнал, заставляющий маленьких детей просматривать свою внешность, чтобы походить на них. Своей тревогой поделился в TikTok пользователь @gangbanger_0.



Автор публикации также отмечает, что ведьмы и воры имеют носы с горбинкой.



Видео уже набрало около шести миллионов просмотров. В ролике показаны принцессы Disney – Ариэль, Моана, Эльза, Белль, Аврора и Белоснежка с маленькими носиками. Также в кадре появляются злодеи, являющиеся частью вселенной Disney, такие как Джафар, Малефисента, Урсула, Клейтон и Матушка Отель, у которых большие и кривые носы.

"Какой нос разрешено иметь принцессам Disney? Ответ зависит от того, в каком году вас нарисовали, и в большинстве случаев невелик. Возвращаясь к ранним принцессам, мы можем видеть, что их носы состоят из намека на ноздрю, а затем, в зависимости от угла, также немного сгибаются, что резко контрастирует с женщинами в этих фильмах, которые изображаются злыми, и поэтому должны быть уродливыми. "Это отсутствие носов сохранялось в течение 80-х, 90-х и 2000-х годов, и когда начали появляться небелые принцессы, у них было такое же отсутствие нормального носа", - пишут в Сети.