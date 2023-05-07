ВОЙНА В Украине В Украину идут заморозки и дожди: синоптики рассказали, в каких областях ухудшится погода

2023-05-07 14:08

Синоптики предупредили украинцев о заморозках и дождях в воскресенье, 7 мая.

ОБ этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра.

Так, по словам синоптиков, в западных областях в воскресенье будет облачно с прояснениями. Пройдет умеренный, местами значительный дождь. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, днем потеплеет до 7-12 градусов, в Закарпатье 15-20 градусов (на высокогорье Карпат ночью и днем 2-7 градусов тепла).

На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь на Житомирщине и Винницкой области местами кратковременный дождь. Температура ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, на поверхности почвы (на Черниговщине и Сумщине и в воздухе) заморозки 0-5 градусов, на юге страны 4-9 градусов тепла, температура днем 9-14 градусов, в южной и юго-восточной части 15-20 градусов.

Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с, на Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области в воскресенье также будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью составит 1-6 градусов тепла, на поверхности грунта заморозка 0-5 градусов, днем 9-14 градусов тепла. В Киеве ночью будет 4-6 градусов тепла, днем 11-13 градусов.